OM – Lyon : Cet ancien attaquant passé par les deux clubs met en avant deux joueurs de l’OM !

L’OM avait besoin de points et s’est imposé logiquement 1-0 face à Lyon dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Steve Marlet, ex-attaquant de l’OM et de Lyon, a résumé cette rencontre et souligné l’apport de deux joueurs côté OM.

Steve Marlet a apprécié la maitrise globale de l’OM face à Lyon, il est aussi assez fan du jeu d’Alexis Sanchez et étonnamment il met en avant la prestation de Nuno Tavares sur cette rencontre.

Je suis un grand fan d’Alexis Sanchez – Marlet

« Sur la première période, les Marseillais ont essayé d’emballer le match avec cinq joueurs à vocation offensive, en incluant les deux pistons. Ils ont imposé un gros pressing et ils ont mis du rythme. Il y a eu un sauvetage miraculeux de Tagliafico devant Sanchez (13e). Et même si c’est sur un corner qu’ils ont fait la différence, avec une trajectoire diabolique trouvée par Veretout pour la tête de Gigot (44e) et des bons déplacements pour créer des fausses pistes, leur avantage à la pause était très logique. En seconde période, c’était plus équilibré, mais ils ont très bien géré, sans s’affoler. (…) J’ai bien aimé l’activité de Nuno Tavares. On se posait pas mal de questions sur lui, mais il a retrouvé toutes ses qualités par ses courses et surtout par la qualité de ses centres. Il a bien défendu et le jeu marseillais est beaucoup passé par son côté gauche, surtout en première période, plus que par le côté droit de Jonathan Clauss. Et je suis un grand fan d’Alexis Sanchez. J’apprécie énormément ses déplacements. Il se trompe très rarement dans ses choix de passes, il se met toujours au service du collectif et sa générosité est contagieuse. C’est un super exemple pour son équipe et il est fondamental, car il entraîne les autres dans son sillage. » Steve Marlet – source : L’Equipe (07/11/2022)

Steve Marlet : « Les Marseillais ont été très costauds mentalement » L’ex-attaquant de l’OM et de l’OL a apprécié les choix initiaux comme le coaching de l’entraîneur marseillais et estime que Laurent Blanc a encore beaucoup de travail à Lyon. https://t.co/mqGDUjrCPv pic.twitter.com/WK96wAmDYq — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2022

