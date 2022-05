OM – Lyon : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 21h à l’occasion du match de la 35e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 20h45 au stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Le groupe de l’OM face à Lyon

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Payet, Luis Henrique, Dieng, Under, Milik, Harit

Le groupe de Lyon

Gardiens

Lopes, Pollersberck, Bonnevie

Défenseurs

Dubois, Gusto, Lomami, Boateng, Da Silva, Lukeba, Emerson, Henrique

Milieux

Aouar, Ndombele, Paqueta, Reine-Adelaïde, Mendes

Attaquants

Barcola, Dembele, Faivre, Kadewere, Tete, Toko Ekambi

Les onze probables

OM :

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car Kolasinac

Kamara

Guendouzi Gerson

Under Milik Payet

Lyon :

Lopes

Gusto Mendes Lukeba Henrique

Aouar Ndombele

Tete Paqueta Toko Ekambi

Dembele

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Lyon

L’arbitre du match entre l’OM et Lyon sera M. Antony GAUTIER. Il sera assisté par Hicham ZAKRANI et Mikaël BERCHEBRU. Le 4e arbitre sera Benoît MILLOT et la VAR sera assurée par Eric WATTELIER et Dominique JULIEN.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 11%)

– Température 17°C / ressentie 16°C

– Vent : SSE 11 km/h

– Taux d’humidité : 53%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 27 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 35

Déclarations d’avant-match

« On doit avoir cette passion, cet espoir de rester à la 2e place. Il faut garder notre énergie pour être focus à chaque match. Cette fin de saison sera plus importante que tout le reste. Il y a aussi cette joie de partager ces attentes avec ce groupe, on a encore quelque chose à aller chercher, contrairement à d’autres qui n’ont plus rien à jouer. En début de saison, on pensait que Lyon pouvait être du niveau de Paris, si on regarde les noms des joueurs. L’entraineur n’a pas trouvé de régularité dans ce qu’il voulait faire collectivement. Il aura besoin de temps. C’est une équipe construite pour jouer la Ligue des Champions. Ils sont loin au classement, mais ce n’est pas mérité » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (30/04/22)

« Feyenoord a montré les faiblesses de l’OM, mais il faut avoir les joueurs pour jouer comme eux. On voit quand même la force de Marseille, avec des actions qui ne partent de rien, mais également avec un bon Payet entre les lignes. Les équipes de Sampaoli sont très agressives et exercent un pressing constant. J’ai vraiment bien aimé son équipe du Chili, et j’étais fan de l’énergie qu’avait cette équipe. J’ai coaché Charles Aranguiz à Leverkusen et on parlait souvent de Sampaoli. Malheureusement, je ne peux pas parler avec lui, car nous n’avons pas la même langue, mais c’est un bon entraîneur, il faut le dire » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (30/04/22)