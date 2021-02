OM – Lyon : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon pour le match de la 27e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Rocchia, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Ntcham, Khaoui, Cuisance

Attaquants :

Payet, Germain, Thauvin, Luis Henrique, Milik

Lyon

Gardiens :

Lopes, Pollersbeck

Défenseurs :

Bard, Benlamri, Cornet, De Sciglio, Denayer, Diomandé, Dubois, Marcelo

Milieux :

Aouar, Bruno G., Caqueret, Paqueta, T. Mendes

Attaquants :

Cherki, Kadewere, Depay, Slimani, Toko Ekambi

Le groupe lyonnais pour affronter l’@OM_Officiel ce dimanche à 21h ! 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/8GRlRG0U6S — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2021

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye – Thauvin, Payet, Germain – Milik

Lyon :

Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Corner – Mendes, Paquet, Aouar – Toko-Ekambi, Depay, Kadewere

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – Lyon

L’arbitre désigné pour OM – Lyon ce dimanche est monsieur Benoit Millot

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 46%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 10°C

– Vent : ESE 9km/h

– Taux d’humidité : 60%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS Lyon EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 27

Match nul : 39

Victoires Lyon : 34

Déclarations d’avant-match

« On n’est pas dans le rôle d’arbitre. On est là pour gagner des matchs, peu importe l’adversaire. On veut recoller dans les cinq premières places. J’aborde tous les matchs de la même manière. Ce sont les deux leaders du championnat, ce sont des matchs très intéressants à vivre, on connait les enjeux » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (26/02/21)

« Peu importe qui on joue, on veut continuer à gagner. C’est une course d’endurance, à 4 devant. Il faut être l’équipe qui gagne le plus de matches. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit de deux des meilleurs clubs français et donc c’est toujours une affiche. Ce que je veux, c’est que l’OL soit au meilleur niveau. On a bien réagi à Brest. Il le fallait. C’est un deuxième match à l’extérieur consécutif mais on se comporte bien à l’extérieur. Il faut aussi s’appuyer sur ce qu’on sait bien faire à l’extérieur. (…) Les forces de l’OM ? Ce qui compte ce sont surtout les forces de l’OL, qu’on soit à 100 %. Il faut avoir de la motivation mais surtout une réflexion sur le match. Il faudra être continu sur ce match, dans tous les domaines » Rudi Garcia – source : Conférence de presse (26/02/2021)