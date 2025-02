OM – Lyon : Le onze de Roberto De Zerbi avec une énorme surprise !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon ce soir à 20h45 à l’occasion du rattrapage du match de la 20e journée de Ligue 1. Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

L’OM a parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes, Roberto De Zerbi voulait enchainer en Coupe de France face au LOSC, objectif déclaré de l’OM cette saison. Seulement, l’élimination a semble-t-il laissé des séquelles puisque les rencontres suivantes ont été compliquées. Les Marseillais doivent se rattraper après la défaite à Nice. Pour ce match contre Lyon, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna. Wahi n’est plus là après son départ à Francfort.. Le coach peut en revanche s’appuyer sur Luiz Felipe et Gouiri, les deux seules recrues officielles à ce jour.

Rulli est dans les buts. La défense à trois est composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo. Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg retrouve Rongier dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé a priori dans l’axe alors que Nadir semble prendre sa place. Ou alors le coach italien nous propose un changement de système…

Avec Nadir, sans Maupay

Rulli

Murillo Balerdi Cornelius

Henrique Hojbjerg Rongier Merlin

Nadir Rabiot

Greenwood

L’Arbitre de cet OM – Lyon

L’arbitre du match entre l’OM et Lyon sera Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Ludovic Reyes. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Gaël Angoula. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Nicolas Rainville.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 15%)

– Température 8°C / ressentie 7°C

– Vent : NO 9km/h

– Taux d’humidité : 84%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 31 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 37

Déclarations d’avant-match

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le « Duc », Adrien Rabiot s’est exprimé sur la mauvaise passe actuelle de l’OM et l’importance de relever ce dimanche soir face à l’OL :

« Sur les derniers matches, c’était moins abouti, même dans le jeu. Contre Strasbourg, on fait un match nul, mais le match n’était pas mauvais. À Nice, c’était plus compliqué, on n’a pas montré notre vrai visage. L’important, c’est de continuer à travailler, mais aussi de comprendre que, dans une saison, il y a des hauts et des bas. C’était peut-être un moment de moins bien. Ce qu’on fait, c’est très bien, il ne faut pas se laisser conditionner. On sait qu’à Marseille, après un ou deux résultats moins bons, ça peut vaciller. Il faut garder la tête froide et reprendre dimanche notre marche en avant. On sait comment le match aller s’est fini. Lyon, c’est un match plaisant à jouer, le stade sera plein. Les supporters attendent ce match avec impatience, donc pour tout ça, c’est un match important, pour le classement aussi. Ils ne sont pas très loin, ils se battent pour le podium.