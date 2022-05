OM – Lyon: Le onze de Sampaoli avec Payet mais sans Guendouzi !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Voici le onze que Jorge Sampaoli a décidé d’aligner…

Jorge Sampaoli a concocter quelques surprises dans le 11 de départ de cet après-midi. L’Argentin a décidé d’aligner Lirola et Kolasinac, alors que Cengiz Under et Arek Milik font leur retour dans le onze. Payet est titulaire, laissant Harit sur le banc. Guendouzi va un peu souffler…

Léo Balerdi (opéré de l’épaule) et Konrad (blessé) sont les deux seuls forfaits. Alvaro, lui, est toujours mis de côté par Jorge Sampaoli.

Lopez

Lirola Saliba Caleta Car Kolasinac

Gerson Kamara Gueye

Under Milik Payet