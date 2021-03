OM – Lyon : Pierre Ménès juge le pénalty accordé à Marseille

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul hier soir contre Lyon en match de clôture de la 27e journée de Ligue 1. Pierre Ménès a donné son sentiment sur cette rencontre marquée par l’expulsion de Paqueta et le pénalty accordé à l’OM.

Sur son blog, le journaliste de Canal+ Pierre Ménès est revenu sur le match nul entre l’Olympique de Marseille et Lyon (1-1) ce dimanche soir en match de clôture de la 27e journée de Ligue 1. Il juge notamment le penalty accordé à l’OM sur une main de Paqueta.

on se rend compte que les arbitres sont prisonniers d’un règlement inepte — ménès

« Un Olympico extrêmement décevant. L’OM s’est montré très faible techniquement, alternant les séquences où il n’enchaînait pas trois passes et les ballons balancés loin devant vers Milik. L’OL avait tout fait pour se rendre le match facile en ouvrant le score par Toko-Ekambi, mais s’est endormi au lieu d’enfoncer le clou, jusqu’à ce penalty concédé juste avant la pause et qui a fait débat sur le plateau du CFC. En fait, on se rend compte que les arbitres sont prisonniers d’un règlement inepte et qui change en permanence, ce qui rend leurs décisions complètement illisibles. Et le plus énervant c’est que Paqueta, qui prend le ballon dans le ventre avant qu’il ne touche son bras, récolte un jaune là-dessus. Encore le règlement (…). On note un léger progrès dans le jeu côté marseillais, mais pas sûr que ce soit suffisant mercredi soir à Lille… » Pierre Mènès – Source Canalplus.fr