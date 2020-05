OM / Lyon : Riolo 100% d’accord avec Aulas

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la position de Jean-Michel Aulas sur l’arrêt définitif de la saison de football en France. Il est semble-t-il sur la même longueur d’ondes que le président Lyonnais.

Jean-Michel Aulas remue actuellement ciel et terre pour tenter de revenir sur la décision actée par la Ligue de mettre un terme à la saison. Il a trouvé un véritable soutien, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo. Ce dernier a en effet indiqué que le président du club lyonnais avait raison à 100% sur ce dossier là :

Mais je ne suis pas sûr qu’Aulas soit suivi, c’est ça le grand problème

« J’ai eu des jugements très sévères sur Aulas, je ne retire rien de ce que j’ai dit. Mais aujourd’hui et depuis 15 jours, je suis à 100% en osmose avec lui, a reconnu le spécialiste. Sur tout ce qu’il dit, il a raison. On voit qu’en Italie, ils disent que même la solution d’un play-off peut être envisagée. Les Espagnols vont reprendre. Les Anglais, on ne sait pas vraiment mais toutes les portes sont ouvertes. Nous, on les a fermées. Mais est-ce qu’on ne pourrait pas tenter de les rouvrir ? Après tout, qu’est-ce qui dit que c’est impossible ? Mais je ne suis pas sûr qu’Aulas soit suivi, c’est ça le grand problème. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport