OM / Lyon : Riolo accepte, et y croit !

Dans l’émission l’After Foot, sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la belle victoire de l’OM contre Lyon au stade Vélodrome (3-0) ce mercredi soir. Il donne son sentiment sur la performance des marseillais et sur la suite du championnat.

L’OM s’est imposé ce mercredi soir face à Lyon (3-0) en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Les marseillais ont largement dominé la dernière équipe du championnat et enchaînent ainsi une 3e victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Sur les ondes de Daniel Riolo est revenu sur la prestation des marseillais et le choix tactique payant de Gennaro Gattuso.

« Marseille a déjà joué contre des adversaires faibles cette année et ils n’ont pas joué de cette façon là. Ce que j’ai vu en première période, avec beaucoup de pressing, une belle emprise sur le match, la différence qui se fait puis on passe en mode un peu gestion avec le troisième but en contre attaque, j’ai aimé la manière dont l’OM a joué ce soir.

Il y a des choses qui sont assez basiques dans le foot, c’est de voir les joueurs que tu as et ce qu’ils aiment faire. Renan Lodi, dans un rôle de piston, on savait que ça lui correspondait mieux. Les défenseurs centraux ce ne sont pas des cracks, mais il sont mieux dans une défense à trois. Devant, les joueurs de côt,é on voyait bien qu’il n’étaient pas bons, que ce soit Correa, Sarr, ou Ndiaye. Cela entraînait un autre problème, celui de devoir faire un choix entre Aubameyang et Vitinha. Pour mettre les deux il fallait enlever les joueurs de côtés qui étaient mauvais et passer avec une défense à 3. En fait on a vu quelque chose d’évident, qui n’était pas dans la culture de Gattuso. Ce n’est pas un système qu’il affectionne, il l’a tenté, et je pense qu’on le reverra, parce que même contre le dernier du championnat c’est peut être une référence. En enchaînant les résultats contre des équipes faibles, l’OM peut se retrouver à 3-4 points du top 5 au moment de la trêve hivernale. A travers cette soirée et les matchs à venir, si les marseillais veulent s’emballer, j’accepte parce que j’y crois ! » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo

