OM : MacHardy emballé par ces deux recrues !

Lors de l’émission « l’After Foot » sur RMC, Jonathan MacHardy en a profité pour s’exprimer sur deux des dernières recrues de l’OM, Cengiz Ünder et Luan Peres, présentés en conférence de presse lundi après-midi.

Fraichement arrivés cet été en provenance de l’AS Roma et de Santos, Cengiz Ünder et Luan Peres ont pris part à la préparation estivale. Apparus à quelques reprises sous la tunique phocéenne, les deux joueurs semblent s’être bien intégrés au reste de l’effectif olympien. À l’occasion de l’émission « l’After Foot » sur RMC, Jonathan MacHardy, spécialiste de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur ces deux recrues du club.

« Les échos sur Luan Peres sont très bons. C’est un défenseur très propre. Techniquement, il est intéressant, il a de l’intelligence de jeu. Il a un profil adapté à ce que recherche Sampaoli. C’est un central qui peut jouer sur le côté gauche. Dans 3-2-4-1 de Sampaoli, c’est important. Pour l’instant, Luan Peres ressemble à un excellent choix. Cengiz Under, certes c’est un joueur irrégulier, mais c’est un coup à tenter et ce sera forcément mieux que Florian Thauvin. Il jouera sur le côté droit de ce milieu à quatre. Mais à ce poste-là, il y aura probablement Lirola aussi. C’est bien comme ça l’OM aura un profil défensif avec Lirola et un profil offensif avec Under. Ce dernier a beaucoup de talent, mais il a besoin de franchir un cap. Car dans un match, il manque encore de constance. » Jonathan MacHardy – Source : L’After Foot (27/07/2021)

ÜNDER EST UN TRÈS BON JOUEUR – FOOT TURC

D’autres se montrent aussi très optimistes sur les qualités de Cengiz Ünder. Ailier droit de formation, il est également capable d’évoluer sur le côté gauche. Une polyvalence qui peut servir à Jorge Sampaoli dans son futur système. Foot Turc, spécialiste du football turc, avait donné son avis au Football Club de Marseille sur Cengiz Ünder.

« L’OM était déjà intéressé par Cengiz Ünder il y a 2 ans si je ne me trompe pas. C’est un très bon joueur pour moi qui doit juste retrouver confiance en lui pour exploser. Il est jeune et plein d’avenir et je pense qu’avec Sampaoli il pourrait largement exploser et faire une très bonne saison. Il est très rapide et il est bon techniquement. Si tu donnes toute ta confiance à ce joueur, il peut vraiment te faire un gros dégât. Ses qualités c’est sa vitesse et sa technique, Son point faible c’est l’irrégularité ! Cela reste un joueur bon en un contre un, il prend des responsabilités et n’hésite pas à provoquer. Pourquoi il ne s’impose pas à la Roma ? C’est une question qu’on se pose tous en Turquie car ce joueur plein de qualités… est-ce que c’est l’adaptation en Europe ou autre… Après je pense aussi qu’on a été injuste avec lui surtout à la Roma car il faisait des bonnes entrées mais très peu aligné dans le 11. » Foot Turc – source : FCMarseille (28/06/2021)