OM : MacHardy est cash, « l’effectif est mauvais » et explique ce qui manque !

Ce samedi soir, l’OM a été décevant face à Dijon. Les hommes de Villas-Boas n’ont pas réussi à prendre les 3 points à l’extérieur. Pour Jonatan MacHardy, l’effectif est tout simplement mauvais !

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son déplacement à Dijon ce samedi soir. Un résultat décevant et surtout insuffisant pour continuer sa course au podium.

Il n’y a aucun joueur capable de prendre le jeu à son compte ! — MACHARDY

Dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy n’y est pas allé par quatre chemins : selon le chroniqueur, l’effectif des Marseillais est mauvais et manque surtout d’un créateur de jeu.

« L’OM face à Reims, Angers et Dijon… C’est 2 points sur 9 possibles. Cette équipe, elle a tellement peu de certitude collective que lorsqu’il s’agit de faire un peu plus le jeu, d’être face à des équipes qui vont les attendre, quand il faut prendre le jeu à son compte, se créer ses propres occasions… C’est très compliqué voire impossible. Pourquoi? Moi je pense que Villas-Boas a sa part de responsabilité mais je rejoins Kevin (Diaz) quand il dit que l’effectif est mauvais. Il n’y a aucun joueur capable de prendre le jeu à son compte ! Payet est censé être le dépositaire du jeu mais il n’est pas là et à juste titre. Je salue l’initiative de Villas-Boas de le mettre sur le banc. Vu ce qu’il s’est passé, il ne mérite pas d’être dans le onze de l’OM. A part lui, il n’y a personne ! Dans cette équipe, il y a un gros trou dans la création et la maîtrise collectif. 0-0 face Dijon sans esprit et sans envie… Est-ce que ça me surprend? Pas du tout et Marseille est à sa place ce soir ! » Jonatan MacHardy – Source : RMC (09/01/21)