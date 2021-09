OM : MacHardy pointe du doigt le seul point noir du mercato de Longoria

Pau Lopez a pris la place de Mandanda. Est-ce définitif ? En revanche, le jeu au pied de Pau Lopez contre Monaco n’a pas ôté tous les doutes. Même si on n’a pas encore pu le voir vraiment à l’œuvre avec ses mains, le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy, le juge « pas rassurant ».

Depuis ce samedi soir à Monaco, la concurrence est plus que jamais lancée entre Mandanda et Lopez. Ce dernier s’est vu propulsé titulaire à la place du premier. Ce qui n’a visiblement pas plu à l’habituel capitaine.

Alors, si Mandanda a, depuis l’arrivée en prêt de Pau Lopez, de quoi se faire du soucis pour sa place, il était quand même prévenu. Il n’en reste pas moins que rien n’a l’air définitif car Pau Lopez n’a pas réaliser un grand match.

Certes, il n’a pas été inquiété. En revanche, son jeu au pied, ceux pourquoi Sampaoli l’a surement titularisé, n’a pas été d’une grande sureté. Donc, entre une légende sur la fin et un nouveau marseillais qui n’a encore rien montré de concret en match… l’OM s’embourbe dans une gestion des gardiens très compliqué.

Selon MacHardy, l’OM n’est pas en mesure d’installer une concurrence au poste

Pour Jonatan MacHardy, consultant sur RMC Sport, cette gestion sera compliquée en raison de leur niveau. En effet, on peut penser à une gestion des égos comme Paris a connu et connait actuellement ou encore au Real Madrid un temps avec Courtois et Navas. Mais, selon lui, aucun ne se détachera car aucun n’est assez bon.

« Faire jouer la concurrence au poste de gardien, c’est tendance quand tu as deux très bons portiers, comme au PSG. Sauf qu’à l’OM, Steve Mandanda et Pau Lopez ne sont pas au niveau de Navas ou Donnarumma. C’est problématique, car les deux gardiens sont moyens. » Jonatan MacHardy – Source : RMC Sport (14/09/2021)

Le seul point noir de ce mercato, c’est le poste de gardien – MacHardy

Un constat et un avis qu’il développe. A commencer par Pau Lopez qui ne lui a jamais laissé une grande impression. A l’instar d’autres spécialistes du championnat italien dont Johan Crochet qui avait fait part d’une énorme bourde qu’il avait commise et qui l’avait plombé.

« Pour Pau Lopez, j’ai des souvenirs désastreux de lui à la Roma. Face à Monaco, il n’a pas été rassurant. Son jeu au pied a été médiocre. Pour moi, le seul point noir de ce mercato très réussi par Pablo Longoria, c’est ce poste de gardien… Car je trouve que Pau Lopez n’est pas très bon. C’est très difficile de passer de Mandanda, qui a tenu la cage pendant dix ans, à Lopez. » Jonatan MacHardy – Source : RMC Sport (14/09/2021)

Mandanda, c’est fini – MacHardy

En revanche, le constat de MacHardy sur Mandanda est froid et dur. Sans doute proche de la réalité. Il n’en reste pas moins qu’il assure que Mandanda c’est terminé.

« Mandanda, c’est fini, c’est une légende du club, il aura le droit à sa statue, mais il n’a plus du tout le niveau pour être le numéro un à Marseille. L’effectif a tellement changé qu’il n’a plus un grand pouvoir dans le vestiaire. Son meilleur ami Thauvin n’est plus là, et Payet est le chérif du groupe. Je suis inquiet de voir tout ça. » Jonatan MacHardy – Source : RMC Sport (14/09/2021)

Fini ou pas, même si personne n’est dans la tête de Sampaoli, il est probable que ce dernier instaure une rotation championnat, coupes. En effet, comme dans beaucoup d’autres clubs, il ne serait pas choquant de voir Pau Lopez jouer la Ligue 1 et Mandanda l’Europa League et le coupe de France.