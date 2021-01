OM : MacHardy pointe du doigt les « comportements indignes du club » des joueurs et dézingue la direction !

Dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy est revenu sur les récentes tensions en internes entre Payet et Thauvin. Selon lui, ces comportements sont indignes du club.

Ces derniers jours n’ont pas été tout rose pour le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Pour Jonatan MacHardy, chroniqueur dans l’After sur RMC, si certains joueurs se permettent d’avoir des comportements aussi indignes de l’OM, c’est que le problème vient de plus haut dans la direction…

L’OM a été confié à une personne qui a fait n’importe quoi depuis qu’elle est arrivée — MACHARDY

« Le problème vient des joueurs. Ils ne sont pas au niveau ! Il y a des comportements indignes de l’Olympique de Marseille. Le coach ne maîtrise plus rien, il est en roue libre. Là, quand il relate les problèmes entre Payet et Thauvin, ça doit rester dans le vestiaire, il ne doit pas le sortir en conférence de presse mais c’est une nouvelle fois l’illustration qu’il ne maîtrise plus rien sur et en dehors du terrain. Si on doit faire la chaîne des responsabilités, le vrai problème, c’est que le club est très mal géré depuis des années ! Il a été confié à une personne qui a fait n’importe quoi depuis qu’elle est arrivée et ça rejaillit sur tous les échelons du club. La situation est catastrophique pour l’OM, je suis très inquiet pour l’avenir à moyen-terme » Jonatan MacHardy – Source : After RMC