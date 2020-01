OM : MacHardy pointe la dépendance autour de Dimitri Payet…

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille est dépendant des performances de Dimitri Payet selon Jonatan MacHardy…

Ce vendredi, l’OM s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais grâce à un but de Kevin Strootman. Après un début de saison très intéressant, Dimitri Payet est une nouvelle fois à l’origine de l’ouverture du score marseillaise. Selon Jonatan MacHardy dans l’After sur RMC, l’Olympique de Marseille est dépendant des perfomrances de Payet.

l’OM est quand même ultra-dépendant de l’état de forme de Payet — MACHARDY

« Même s’il ne fait pas un grand match, c’est encore Payet qui tire le coup franc. On est encore très dépendant de lui. On peut juste rappeler que les 4 matchs que Marseille ne gagne pas, ça correspond aux matchs où Dimitri Payet est suspendu. Le travail de Villas-Boas est remarquable, mais on est quand même ultra-dépendant de l’état de forme de Dimitri Payet. Là, il est un petit peu moins bien, forcément dans le jeu c’est un petit peu moins fluide. La semaine prochaine, il ne va pas être là, attention »

Jonatan MacHardy – Source : RMC

