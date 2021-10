OM : MacHardy s’enflamme pour le retour de Milik !

De retour à la compétition avec l’Olympique de Marseille en Europa League face à Galatasaray, le buteur Arek Milik a pu jouer une grosse demi-heure. Sur les ondes de RMC, le consultant Jonatan MacHardy assure que le retour du polonais lance clairement le début de saison de l’OM.

Consultant sur RMC, Jonatan MacHardy n’a pas caché son enthousiasme concernant le retour de Milik avec l’équipe première. Pour lui, il s’agit tout simplement du meilleur numéro 9 du championnat.

« Le meilleur numéro 9 de Ligue 1 revient, cela va changer la face de toute l’équipe » — MacHardy

« Je ne suis pas inquiet pour l’OM, puisqu’ils n’ont qu’un problème et c’est seulement un problème de réalisme. Si on regarde le contenu des matchs, c’est peut-être un chouia moins bon qu’au début de saison, mais les occasions sont toujours là. Durant les premiers matchs, tout rentrait, et là c’est moins le cas (…) Le facteur X de cette équipe est en train de revenir, c’est Arkadiusz Milik et il revient. Pour que le système Sampaoli, il faut un numéro 9 et l’OM a commencé sans numéro 9, même si Dieng a fait le travail, et maintenant tu as le meilleur numéro 9 de Ligue 1 qui revient et cela change la face de toute l’équipe (…) Je suis extrêmement excité par la suite de la saison de l’Olympique de Marseille, laquelle commence vraiment avec ce retour de Arkadiusz Milik » Jonatan MacHardy – Source: RMC (02/10/21)