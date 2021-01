OM : MacHardy souligne des comportements indignes et vise un joueur en particulier

Sur les ondes de RMC, journaliste Jonathan MacHardy s’est exprimé après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Monaco (3-1) ce week end.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 3-1 face à l’AS Monaco. Le club marseillais s’enfonce ainsi un peu plus dans la crise. Sur RMC Sport, Jonathan MacHardy a évoqué la situation actuelle de l’OM.

la situation est catastrophique pour l’OM

A LIRE : Mercato OM : La presse espagnole annonce le limogeage de Villas-Boas et le nom de son remplaçant !

« Le problème vient des joueurs à l’OM. Il ne sont pas au niveau, il y a des comportements indignes de l’OM, comme celui de Payet. Villas-Boas ne maîtrise plus rien sur et en dehors du terrain, il est en roue libre. Enfin, le vrai problème dans tout ça, si Marseille est dans cette situation où Thauvin est en fin de contrat, Payet fait la gueule, l’entraineur ne correspond pas à l’OM en étant inadapté au contexte marseillais, c’est que ce club est très mal géré depuis des années et que ça rejaillit sur tous les échelons du club. Eyraud a fait n’importe quoi depuis qu’il est arrivé. Franchement, la situation est catastrophique pour l’OM et je suis très inquiet pour l’avenir du club à moyen terme. »