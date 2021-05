OM – MacHardy vole au secours de Sampaoli : « Il faut attendre avant de le juger »

Tandis que Jorge Sampaoli n’est pas parvenu à amener l’Olympique de Marseille vers la victoire hier soir contre Strasbourg (1-1), le consultant de RMC Jonatan MacHardy ne veut pas se montrer trop dur à l’égard du technicien argentin…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre le meilleur sur le RC Strasbourg (1-1) à l’occasion du match d’ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Toutefois, Jonatan MacHardy n’a pas souhaité jeter la pierre sur Jorge Sampaoli. Au micro de RMC, le consultant préfère attendre que l’argentin dispose des joueurs qu’il souhaite avant de pouvoir le juger…

« Très franchement, il n’y a plus rien à attendre de cette saison de l’OM, mis à part le début de la saison prochaine et le mercato estival. Là, c’est dur d’être déçu après ce nul contre Strasbourg. Il restait quatre matchs. On sait très bien que Sampaoli n’a pas le groupe qu’il veut. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de course à Marseille. C’est dur de juger Sampaoli maintenant. C’est vrai que l’on ne voit pas trop sa patte, même si certains joueurs ont eu un choc psychologique. Ils ont donné un peu plus sur le terrain. Mais avant de le juger, on va attendre son mercato et qu’il ait son équipe bien en main ». Jonatan Machardy – source : RMC (30/04/2021)