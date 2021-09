OM : Macron fixe un objectif à Longoria et Payet ?

Emmanuel Macron a rencontré Pablo et Longoria et Dimitri Payet à l’occasion d’un dîner hier soir, lors de son passage à Marseille. Le président de la République en a profité pour adresser quelques mots et quelques objectifs au club phocéen.

En déplacement à Marseille depuis hier, Emmanuel Macron en a profité pour rencontrer une délégation de l’OM hier soir. En effet, Pablo Longoria et Dimitri Payet étaient tous les deux invités à un cocktail dînatoire sur le fort d’Entrecasteaux.

À l’occasion de cette rencontre, RMC révèle que le président de la République en a profité pour discuter avec eux du club et de ce qu’il représente à Marseille. Selon lui, l’OM est une équipe qui « va de l’avant, qui ne s’avoue jamais vaincu et qui colle à l’esprit de la ville de Marseille ».

Emmanuel Macron en a même profité pour affirmer qu’il avait regardé les premiers matchs disputés par l’OM en championnat cette saison. Il en a profité pour encenser les performances de Dimitri Payet qu’il trouve très en jambes depuis le début de la saison. Par la même occasion, le président de la République hérite lui aussi du numéro 10 puisqu’un maillot de l’OM floqué à son nom lui a été offert lors de la soirée.

Emmanuel Macron veut que l’OM gagne la Coupe de France

Plus tard dans la soirée, Emmanuel Macron aurait demandé à Pablo Longoria et à Dimitri Payet de gagner la Coupe de France. « Ce n’est pas drôle d’aller au Stade de France sans voir l’OM ! » leur aurait-il même glissé.

Le président de la République a par la suite tenu à insister auprès de Pablo Longoria et de Jacques Cardoze sur le rôle social qu’a l’OM au sein de la ville de Marseille. En effet, le lien social de la cité phocéenne tourne majoritairement autour de l’Olympique de Marseille depuis de nombreuses années.

À l’issue de la soirée, Emmanuel Macron a tenu à remercier le club olympien suite à la vidéo sur la vaccination publiée sur les différents réseaux sociaux du club où figurent notamment Pablo Longoria, Jorge Sampaoli, Konrad de la Fuente ainsi que Mattéo Guendouzi.