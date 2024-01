OM : « Maintenant que je suis là, je compte y rester »

Dans deux semaines environ, Iliman Ndiaye et ses compatriotes joueront la CAN en portant le maillot du Sénégal. L’attaquant marseillais paraît lucide sur la pression qui l’attend.

L’Olympique de Marseille a recruté lors du dernier mercato l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye. L’ancien joueur de Sheffield s’est illustré en Championship et a gagné la confiance du sélectionneur pour participer à la Coupe du Monde puis à la version 2024 de la CAN.

Maintenant, ils me connaissent bien donc ils m’aident, et moi aussi j’essaye de les aider — Ndiaye

RMC Sport l’a interrogé en se focalisant sur la compétition africaine. L’attaquant, supporté affirmé de l’OM, détaille comment il appréhende sa première CAN en portant le maillot du Sénégal. Forcément, les attentes sont bien plus fortes sur cette nation puisqu’ils sont champions en titre.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: 5 joueurs sur le marché, 3 renforts recherchés ?

« Je pense qu’on n’est plus le même pays et que les gens ne nous regardent plus de la même manière. On voit en nous les champions d’Afrique, le pays le plus fort du continent. C’est comme ça qu’on nous regarde. Maintenant, quand on va jouer contre les autres pays, ça va être des matchs plus difficiles car ils vont se la donner encore plus. Ça fait plus de pression. Mais je connais beaucoup de joueurs en équipe nationale et ils n’ont pas de pression. Ils jouent comme ils savent jouer, en équipe. Individuellement, ils font ce qu’ils savent faire depuis des années. Le travail paye. J’ai bossé pour en arriver là. Les regarder jouer à la télé tous les jours, gagner des titres… Pour moi, jouer avec eux maintenant est une immense fierté. Maintenant que je suis là, je compte y rester. La Coupe du Monde? Je pense que ça m’a aidé à m’installer, oui. Ça me met plus en confiance quand je pars en sélection avec le Sénégal. Maintenant, ils me connaissent bien donc ils m’aident, et moi aussi j’essaye de les aider. La Coupe du monde m’a beaucoup aidé. Rien de plus fort que représenter son pays? Oui, ça c’est vrai, il n’y a rien de plus fort que ça. C’est un rêve que tu as depuis tout petit et le réaliser est quelque chose d’exceptionnel. C’est beau (sourire). Je pense qu’il faut garder les mêmes principes. Chaque match que nous allons jouer est une finale. On va jouer la CAN pour la gagner. On a tous le même objectif. On va essayer de faire le même boulot. Où les joueurs jouent n’a rien à voir avec ce qu’ils vont faire quand ils vont venir en sélection. On garde les mêmes objectifs et même les joueurs qui vont en Arabie saoudite ou ailleurs, ils sont toujours performants comme avant. Rien ne change quand ils viennent en sélection. Je ne pense que le choc soit seulement contre le Cameroun, tous les matchs sont des gros chocs. On a joué le Cameroun il n’y a pas longtemps, ça a été un match difficile, qu’on a réussi à gagner. Ça va être des gros matchs et on va les jouer pour les gagner. On est une famille, on fait tout ensemble. Dès qu’un nouveau joueur arrive, on a l’impression qu’il est là depuis longtemps. Les joueurs expérimentés viennent et te mettent bien dans le groupe. C’est ce qui fait notre force, être une famille, faire tout ensemble que ce soit sur le terrain ou en dehors », a raconté Ndiaye à RMC Sport avant la CAN.