Mercato OM : « Mais qu’est ce qu’on va faire de Mitrouglou ? Il est invendable »

Prêté par l’OM au PSV Eindhoven, Kostantinos Mitroglou, vit encore une expérience compliquée. Il devrait revenir cet été à Marseille, ce qui fait peur à notre journaliste Mourad Aerts…

C’est l’un des plus gros échecs de l’ère McCourt : la venue de l’attaquant grec Kostas Mitroglou. Plutôt bon avec Benfica, il a été recruté pour près de 15 millions d’euros (pour 50% des droits) par l’Olympique de Marseille. Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2021, il devrait revenir de son prêt cet été…

Il te coûte 300 000 euros par mois !– Mourad Aerts

L’avis de Mourad Aerts sur le retour de prêt de Mitroglou:

» Vous vous rendez compte qu’on va récupérer Mitroglou ? Mais il est invendable. Comment tu vas faire ? Il te coûte 300 000 euros par mois et il lui reste un an de contrat. Tu es vraiment mal financièrement, et c’est impossible de le refiler quelque part. Mitroglou ça va être un problème au niveau de l’attaque, les échos des médias hollandais c’est qu’il réalise une saison épouvantable. Déjà il ne joue pas assez, et apparement il a une mauvaise influence au niveau de l’état d’esprit dans le vestiaire. Mais comment on va faire ? Il va revenir cet été et va coûter aussi cher que Valère Germain? C’est là que tu te dis que t’as fais n’importe quoi au niveau des salaires. Germain et Mitroglou te coûtent 600 000 euros par mois ! Et en plus tu veux recruter alors que tu n’as pas d’argent… » Mourad Aerts— Source: Débat Foot Marseille