OM : Malgré la perte de sa place de titulaire, Lopez n’en veut pas à Villas-Boas…

Dans un live, Maxime Lopez est revenu sur sa saison et la perte de sa place de titulaire au milieu de terrain. Il n’en veut pas à son coach André Villas-Boas…

Maxime Lopez était en live Instagram sur le compte de horsjeufootball. Le milieu de terrain est revenu sur sa saison. Il raconte pourquoi il a perdu sa place, mais aussi comment est son coach (ou futur ex coach) André Villas-Boas.

Villas-Boas a apporté du nouveau dans la méthode de travail — Lopez

« J’ai bien commencé, j’étais titulaire, j’ai fait de bons matchs, mais après le coach a trouvé l’équilibre au milieu avec Bouba, Morgan et Valentin. On a enchaîné les victoires, le milieu était performant, donc je n’avais rien à dire. Je suis allé voir le coach en janvier pour lui demander si j’allais avoir du temps de jeu, et c’est ce qui s’est passé. C’est un coach jeune, il est bon délire mais autoritaire aussi, il a apporté du nouveau dans la méthode de travail. » Maxime Lopez – Instagram Horsjeufootball

Pour revoir le DFM de lundi