OM: Malgré la victoire, Dugarry tacle Villas-Boas et son style de jeu « défensif »…

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 à Lille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Malgré la victoire, Christophe Dugarry n’a pas aimé le style de jeu marseillais…

dailymotion_embed]//www.dailymotion.com/embed/video/x7rvhp8?autoPlay=1[/dailymotion_embed]

Ce dimanche, l’OM a battu Lille sur le score de 2-1 grâce à des buts de Benedetto et un CSC de Mandava. L’ancien joueur marseillais Christophe Dugarry, a critiqué la façon de jouer des olympiens et l’approche tactique de son entraineur Andre Villas-Boas au micro de Team Duga sur RMC…

C’est ton gardien de but qui te fait ta saison– Dugarry

« Ton meilleur joueur c’est Mandanda, ça veut tout dire. Les grands entraineurs ne peuvent pas dire de jouer à 30 mètre de son but et de dégager tous les ballons. Moi, en seize ans de carrière on ne m’a jamais dit ça. Je n’ai aucun problème avec le fait d’avoir un style défensif, mais quand c’est ton gardien qui fait autant d’arrêts ce n’est pas normal. C’est ton gardien de but qui te fait ta saison, à tous les matchs Mandanda te sort deux ou trois arrêts, ce n’est pas à cause de Caleta-Car que tu as une bonne défense… » Christophe Dugarry— Team Duga RMC