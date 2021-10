OM : Malgré une période difficile, une bonne nouvelle pour Gerson !

Auteur d’un début de saison des plus délicats sous le maillot de l’OM, Gerson a toutefois reçu une bonne nouvelle de son pays natal. En effet le sélectionneur de la Seleção vient de le convoquer pour les deux prochains matchs des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022…

Pour la troisième fois depuis son arrivée à Marseille, Gerson a été convoqué par le sélectionneur du Brésil Tite pour les prochains matchs des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Brésil, leader de la division Amérique du Sud, affrontera la Colombie et l’Argentine, son dauphin au classement.

Une annonce qui intervient 24 heures après la déclaration du milieu de terrain brésilien en conférence de presse au sujet de son manque de performance sur le terrain.

« J’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment » — Gerson

« C’est pas toujours facile, j’ai l’esprit un peu bloqué en ce moment. Il faut que je sois plus concentré sur le football et avoir l’esprit libéré pour vous montrez le vrai Gerson. Je sais que je suis critiqué, mais je dois me servir de ça pour relever la tête… Les critiques dans le football c’est normal. Le prix de mon transfert est élevé, c’est donc normal que les attentes soient élevées. Les critiques des supporters j’en prend note, c’est des gens passionnés qui payent des maillots et des places. » Gerson – source : Conférence de presse (29/10/2021)