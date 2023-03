OM : Malinovskyi a bien compris ce qu’attendent les supporters marseillais…

Avant la reception du RC Strasbourg, les journalistes étaient convié ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse. Ruslan Malinovskyi a évoqué la pression de joueur au Stade Vélodrome.

« La première chose c’est que jouer au Vélodrome c’est toujours spécial avec ces supporters. C’est un spectacle. Tout le monde attend une réaction forte donc on veut la victoire à tout prix. Il faut avoir le cœur chaud et la tête froide, avoir une grande concentration. On doit bien défendre et marquer. J’ai vu cela en France, il faut tenir les 90 minutes et être concentré pour essayer de l’emporter et jouer notre football. L’objectif c’est de gagner tous les matchs. On a réussi à s’imposer à Rennes, avec une bonne réaction. On s’est bien préparé pour Strasbourg, il ne faut pas rigoler avec les supporters, leur manquer de respect. on doit avoir cette envie, cette gagne, se relever. » Ruslan Malinovskyi – source : Conférence de presse (10/03/2023