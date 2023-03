OM : « Malinovskyi, c’est une fierté pour nous ! »

Depuis son arrivé à l’OM, à l’hiver 2023, Malinovskyi satisfait le club par son apport offensif. Mais aussi les supporters ukrainiens de l’OM qui se réjouissent de voir l’un des leur porter le maillot olympien.

Il n’y a pas que sur le terrain que Malinovskyi est apprécié. Arrivé à l’OM au mercato d’hiver 2023, en prêt avec option d’achat obligatoire en cas de maintien de l’OM en Ligue 1, en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi s’impose petit comme un joueur important de l’effectif. Il rentre de plus en plus dans la rotation de l’effectif. Il a joué, à date, 14 matchs toutes compétitions confondues et a marqué deux buts. Dont celui de la qualification contre le PSG, en huitième de finale de la coupe de France, le 8 février, pour son premier Classico. Malinovskyi est le tout premier ukrainien à porter les couleurs de l’OM. De nombreux ukrainiens, habitants à Marseille, se sont mis à suivre les résultats de l’OM depuis la signature de leur compatriote. Nataliya Dobrynska-Meyer, la présidente de l’association Marseille – Odessa raconte sa joie de voir Malinovskyi à l’OM, dans un contexte de guerre en Ukraine, au quotidien la Provence.

Malinovskyi est une bouffée d’oxygène

« C’est un grand plaisir que l’OM est recruté un compatriote surtout dans cette période de grave c’est une fierté pour nous on doit montrer au monde que l’Ukraine n’est pas seulement un théâtre de guerre nous sommes un peuple uni et fort et outre des combattants nous avons ainsi des gens intelligents une grande culture et d’excellents sportifs comme Ruslan il y a encore des bombardements au pays mardi depuis plus d’un an on est résumé au malheur à la douleur dans ce contexte Malinovski est une bouffée d’oxygène pour notre communauté » Nataliya Dobrynska-Meyer – Source : La Provence (23/03/2023)

À peine arrivé à Marseille, Ruslan Malinovskyi 🇺🇦, nouvelle recrue olympienne, a partagé un moment inoubliable avec les enfants et parents ukrainiens venus à sa rencontre au centre d’entrainement. En savoir plus 👉 https://t.co/ZOvsTc5y7B pic.twitter.com/UcK1h1Zcoi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 10, 2023

Au moment de son arrivée à l’OM, Malinovskyi et le club ont accueilli vingt enfants ukrainiens, à la Commanderie. Ces enfants ont pu passer un moment privilégié avec le joueur.