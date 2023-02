OM: Malinovskyi impressionné par l’un de ses coéquipiers !

Arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi commence a trouver ses repères au sein du onze marseillais. Il a même été le héros du dernier clasico, en inscrivant un missile face au PSG (2-1)….

L’Ukrainien commence a se faire sa place dans le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur de l’Atalanta n’a pas hésité a encenser son coéquipier, Valentin Rongier :

Une intelligence spéciale– Malinovskyi

« La première fois que je l’ai vu à l’entraînement (Valentin Rongier), j’ai découvert un joueur d’équilibre, avec une intelligence spéciale. Ce genre de footballeurs me plaît beaucoup. » Ruslan Malinovskyi— Source: La Provence (18/02/23)

C’est un stade incroyable

« Je suis d’abord content du résultat. Superbe performance des supporters. C’était génial de jouer dans cette atmosphère, ça te booste. Ok, on a fait quelques erreurs dans la première période puis on a commencé à créer des espaces car il jouait si bas et on a fini par marquer ces trois buts. Je pense que c’est un très bon résultat. C’est un stade incroyable. Tout le monde le sait (soupir d’admiration)… Les équipes qui viennent ici veulent toujours arracher quelque chose contre l’OM. C’est notre maison, on ne doit rien leur laisser. C’est génial de jouer ici. J’ai reçu beaucoup de messages, on dit beaucoup de choses sympas sur moi mais je dois prouver sur le terrain. Travailler dur pour donner le maximum pour l’équipe et les supporters. Je suis très heureux du résultat, après quelques erreurs en première mi-temps on a réussi à créer des espaces et marquer ces trois buts, on est sur la bonne voie. Je me sens bien, Marseille est une belle ville avec la mer, il y a tout pour bien travailler. J’ai ressenti de très belles choses ici. » Ruslan Malinovskyi – Source : Maritima (zone mixte)