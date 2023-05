OM : Malinovskyi liste ses points à améliorer !

Recruté cet hiver en provenance de l’Atalanta, Ruslan Malinovslyi a beaucoup joué mais peine à se montrer décisif. Si sa superbe frappe face au PSG en Coupe de France est dans toutes les têtes, ses prestations sont frustrantes.

Dans un entretien accordé à la LFP, l’international ukrainien Ruslan Malinovskyi juge son niveau de jeu. Il demande du temps et annonce du mieux pour la saison prochaine. « Il y avait des éléments tactiques à intégrer et j’avais peu joué pendant six mois à l’Atalanta Bergame. Il m’a manqué un peu de rythme, un peu plus de connexions avec les autres. » Le milieu de terrain estime qu’il doit digérer ce changement de club, « peut-être aussi que je me suis mis trop de pression. Mais Marseille est un grand club, ça n’est pas simple de s’imposer immédiatement. Je peux faire mieux, c’est une évidence. Mais je n’ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux. »

Les tifosi veulent des buts, des passes décisives. Mais il y a le coach, qui te demande autre chose, et ça commence par la défense

« Je peux faire mieux, c’est une évidence ». Entretien #AFP avec Malinovskyi, lucide sur sa demi-saison. Le travail défensif, le but contre Paris, la continuité. Et la guerre qui reste dans la tête.

Malinovskyi estime qu’il a d’abord répondu aux exigences de son coach Igor Tudor en termes de défense : « Je pense qu’à l’OM, j’ai été meilleur en phase défensive qu’en phase offensive. Je dépense beaucoup d’énergie pour qu’on reste compacts, pour suivre mon joueur, pour défendre. En attaque c’est un peu moins bien. Je dois trouver l’équilibre. Les tifosi veulent des buts, des passes décisives. Mais il y a le coach, qui te demande autre chose, et ça commence par la défense. Si tu ne le fais pas, le lendemain il te montre une vidéo avec tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Mais oui, je pense que je peux faire plus offensivement, beaucoup plus. »