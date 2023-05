OM : « Malinovskyi, pendant 20min on ne le voyait pas ! »

Extrait de notre Débat Foot Marseille diffusé ce lundi avec Franck Conte. Notre invité n’a pas vraiment apprécié la rencontre disputée par Ruslan Malinovskyi qu’il a trouvé très en dessous des autres joueurs offensifs.

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 face au SCO d’Angers ce dimanche. Ce sont les Angevins qui ont d’abord ouvert le score avant de se faire rapidement égaliser par Alexis Sanchez. L’un des joueurs les plus en dedans dans ce match a été Ruslan Malinovskyi selon Franck Conte. Comme il nous l’explique dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée en direct ce lundi, l’artiste marseillais n’a vraiment pas aimé le rendement de l’international ukrainien.

« C’est plus un casper qu’une merguez mais Malinovskyi dans ce schéma de jeu avec tous les milieux de terrains… Pendant 20 min on ne le voyait pas c’était incroyable !, a déclaré l’artiste marseillais. Entre Clauss, Payet et Ünder, ils touchaient beaucoup de ballons. Il y avait des séquences de matchs où Malinovskyi ne touchait pas le ballon pendant un quart d’heure. Alors que pendant ce temps, Ünder en avait touché 3, Clauss 4, Payet on l’a aussi beaucoup vu… C’est quand même très bizarre ce déchet technique pour un joueur qui l’est. Mais je pense que c’est dans la tête. »

Malinovskyi, l’un des meilleurs joueurs qu’on l’ait connus à l’Atalanta

Mais depuis quelques mois, l’Ukrainien inquiète sur le terrain. Son ancien coéquipier, Andrea Masiello est venu défendre le milieu de terrain dans les colonnes de l’Equipe : « Au départ, il a eu un peu de mal parce qu’il ne parlait pas l’italien. Mais on l’a vite impliqué dans la vie du vestiaire via les anglophones. Ruslan est l’un des meilleurs joueurs que l’on ait connus à l’Atalanta, et comme pour Ilicic ou Papu Gomez, autres profils très supérieurs techniquement, le “Mister” Gasperini (Gian Piero, le coach) lui a demandé beaucoup de sacrifices. Grâce à cette expérience, il a un bagage important en matière de travail, d’efforts, de capacité à s’adapter à différentes situations en cours de match. Il a déjà emmagasiné tout cela. Avec Tudor, ce sera forcément plus simple, vous verrez. »