OM – Malinovskyi : « Si on joue à 10% ou 15% en-dessous de nos capacités on le paye cash! »

Avant la reception du RC Strasbourg, les journalistes étaient convié ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse. Ruslan Malinovskyi a évoqué son adaptation à la Ligue 1.

En Italie c’est tactique. La Ligue 1 c’est très fort physiquement

« La chose que j’ai sentie dès le début c’est que l’OM c’est un grand club avec beaucoup de supporters. En Italie c’est tactique. La Ligue 1 c’est très fort physiquement. Il faut être attentif tout le temps, si on joue à 10% ou 15% en-dessous de nos capacités on le paye cash. Il nous reste 12 matchs et tout peut changer à tout moment. Les points peuvent être cruciaux. A la maison il faut que l’on ne donne pas la possibilité aux adversaires de prendre des points ou même de marquer. Ce n’est pas simple d’arriver à mi-saison. je ne suis peut être pas encore à 100%. On joue en équipe, ce n’est pas les individualités qui font le jeu, je m’intègre. Mon football s’améliore, on doit avoir plus d’automatismes. On a tous le meme objectif. » Ruslan Malinovskyi – source : Conférence de presse (10/03/2023