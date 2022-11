OM : Mamadou Niang ne comprend pas cette obstination de Tudor !

Après une grosse première mi-temps, l’OM s’est fait bouger par Tottenham et a même concédé la défaite dans les arrêts de jeu. Sur RMC, l’ancien buteur olympien Mamadou Niang a pointé du doigt le coaching de Tudor, il ne comprend pas l’absence de Payet dans la dernière demi-heure de jeu.

Je pensais que Tudor allait faire redescendre Guendouzi et faire entrer Payet

« Je pensais qu’à 30 minutes de la fin, Tudor allait faire redescendre Guendouzi et faire entrer Payet. Ça aurait été un changement plus intéressant pour l’OM. Il ne l’a pas fait, je ne sais pas à quoi il pensait en faisant ses changements. Tu sais que tu as un bloc bas, avec la qualité technique qu’a Dimitri, tu peux apporter des ballons dans la surface, frapper de loin, frapper les coups francs et les coups de pied arrêtés. La coupure pour la Coupe du Monde va lui faire du bien, car jouer si peu… » Mamadou Niang – source : RMC (01/11/2022)

