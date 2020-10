OM – Man. City (0-3) : Aucune surprise, aucun miracle, nouvelle défaite…

L’Olympique de Marseille s’incline (0-3) face à Manchester City au stade vélodrome à l’occasion du deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Les olympiens n’ont jamais existé dans cette rencontre en optant pour une stratégique ultra défensive.

OM 0 3 Manchester City Torres 18′ Ederson 55′ Sterling 80′

La compo

Mandanda

Sakai/Balerdi/Alvaro/Caleta-Car/Amavi

Kamara

Cuisance/Rongier

Thauvin/Radonjic

Le Match

Alors que les Marseillais avaient clairement décidé de défendre, et le faisaient de manière plutôt correcte en début de match, une passe ratée de Rongier a offert sur un plateau un ballon de but à City. De Bruyne n’a pas laissé passer cette chance et transmis immédiatement à Ferran Torres qui a poussé le ballon au fond des filets. 18ème minute, 0-1 et tout à refaire, à réinventer, pour les hommes de Villas-Boas. Si les Citizens sont loin d’être très impressionnants pour le moment, ils ont tout de même été proches de doubler la mise par l’intermédiaire de De Bruyne, encore lui, qui a encore profité d’une erreur olympienne, de Balerdi cette fois-ci pour heurter la base du poteau de Mandanda (35′).

Les marseillais reviennent avec de meilleurs intentions en seconde période et parviennent même à se procurer une première occasion sur une belle frappe de 25 mètres de Florian Thauvin détournée par Ederson (55′)

Les intentions sont meilleurs, mais cela n’empêche pas les Citizens de réaliser logiquement le break par l’intermédiaire de Gündogan (0-2, 73′). Marseille est KO et va sombrer en encaissant dans la foulée un troisième but par Sterling (0-3, 80)

C’est donc une deuxième défaite consécutive en Ligue des Champions pour les hommes de Villas-Boas qui n’ont jamais existé dans cette rencontre en optant pour une stratégique perdante ultra défensive.

Les + et les –

Les + : Alvaro, Kamara, Radonjic

Les – : Balerdi, Rongier, Thauvin

Revivez otre live en direct sur Twitch