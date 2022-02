Cela fait plusieurs mois que Steve Mandanda n’est plus titulaire à l’OM. Une décision injuste selon Vikash Dhorasoo, ancien joueur du PSG désormais consultant pour la Chaîne l’Equipe…

L’Olympique de Marseille a subi un énorme chamboulement cette saison avec la titularisation de Pau Lopez à la place de Steve Mandanda… L’arrivée de l’ancien portier de l’AS Roma a eu le don d’énerver quelques consultants. Après Pierre Ménès, Eric Di Meco, ou encore Jérôme Alonzo, c’est désormais Vikash Dhorasoo qui vole au secours de l’international français.

Sampaoli l’a sorti injustement– Dhorasoo

« lI l’a sorti injustement. Je trouve qu’il a été très bon. Je n’y croyais pas trop à Pau Lopez et ensuite il a gagné sa place. S’il a mis Pau Lopez à la place de Mandanda alors que Mandanda était très bon, je me dis qu’il peut faire la même chose dans l’autre sens. Il a relancé la concurrence et il a montré qu’il était très fort alors que ce n’était qu’un match de Conference League. Il montre qu’il est prêt physiquement et mentalement. Il montre qu’on peut compter sur lui. Il remet la pression sur Pau Lopes. À part le jeu au pied où Pau Lopes est meilleur, sur la ligne ils se valent tous les deux. » Vikash Dhorasoo— Source: La Chaîne l’Equipe (18/02/21)

Mandanda a très bien compris la philosophie collective – Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes au sujet de Steve Mandanda ce vendredi en conférence… Le coach argentin a encensé sa prestation. Il a même affirmé que la tâche de choisir pourrait devenir difficile dans les prochains matches.

« Mandanda a très bien compris la philosophie collective. C’est pareil à tous les postes. On a deux grands gardiens. Steve a fait un très bon match hier, je suis très content de son match. J’ai une tache très difficile de choisir à chaque fois. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)