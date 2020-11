OM – Mandanda : « C’est pas de la frustration, c’est de la colère car on est limite ridicule ».

La réaction de Steve Mandanda au micro de RMC Sport après la défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Porto (3-0) à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« C’est sur que quand on voit les résultats on ne peut que être qu’inquiet. C’est pas de la frustration, c’est de la colère . Il va falloir se remettre en question car on n’est tout simplement pas au niveau de cette compétition. Il reste trois matchs il va falloir montrer un autre visage car là on est limite ridicule. On est à zéro point, il y a un aussi cumule des matchs de Ligue des champions passées, tout ça mis bout à bout ça fait beaucoup, il faut réagir. Il faut qu’on se dise des choses entre nous que je ne peux pas dire en public ce soir. On doit assume, le coach en prend beaucoup, il nous protège beaucoup, mais la vérité c’est que peu importe le schéma, c’est à nous joueurs de faire ce qu’il faut. On ne doit pas se cacher car nous sommes les premiers responsables. Steve Mandanda – Source RMC Sport