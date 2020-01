Annoncé de retour sur les terrain d’ici 3 à 4 semaines, Florian Thauvin travaille pour récupérer de son opération de la cheville. Son ami Steve Mandanda s’est confié sur l’état d’esprit de l’ailier olympien…

Absent depuis le mois de septembre, Florian Thauvin entrevoit le bout du tunnel. André Villas-Boas a estimé que ce dernier pourrait rejouer ses premières minutes mi février. Une chose est sûre, Thauvin est impatient comme l’a confié son ami Steve Mandanda ce lundi en conférence de presse

Thauvin est impatient — Mandanda