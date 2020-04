OM : Mandanda et l’injustice de perdre cette seconde place…

Interrogé par le quotidien l’Equipe, Steve Mandanda a évoqué son confinement. Le capitaine olympien parle de la suite et d’une possible saison blanche…

La priorité, c’est de vaincre ce virus — Mandanda

« Le foot me manque, le Vélodrome me manque, mais il y a plus important. J’ai très régulièrement le président, le coach et Andoni au téléphone, pour prendre des nouvelles et parler de la suite. On a aussi un groupe WhatsApp avec toute l’équipe, ça discute de tout et de rien, ça rigole aussi. Les salaires ? Le foot, on tape toujours dessus plus facilement. On n’y est pour rien. Mais on verra comment ça va évoluer. L’hypothèse d’une saison blanche ? On fait une belle saison, on est deuxièmes. Si cela devait changer, ce serait une grande injustice. Mais encore une fois, ce n’est pas la priorité. La priorité, c’est de vaincre ce virus. » Steve Mandanda – source : L’Equipe