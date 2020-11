OM : Mandanda et Thauvin expliquent pourquoi Villas-Boas est « un grand coach »…

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Steve Mandanda et Florian Thauvin ont expliqué pourquoi ils considèrent André Villas-Boas comme un grand coach.

André Villas-Boas semble avoir gagné le coeur de ses joueurs. Téléfoot a publié ce lundi un extrait d’un grand format consacré au coach de l’Olympique de Marseille.

AVB sait tenir son groupe — THAUVIN

Steve Mandanda et Florian Thauvin ont vanté les mérites de leur entraîneur qui, selon l’ailier de l’OM, est un « grand coach. »

« C’est un coach incroyable qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs. C’est quelqu’un qui est beaucoup dans l’humain, c’est ce que j’appelle un grand coach. Il sait tenir son groupe »

Florian Thauvin – Source : Téléfoot (02/11/20)

« On a vite vu que c’était quelqu’un de très ambitieux, qui voulait accrocher les 3 premières places. En plus, on sortait d’une saison très compliquée »

Steve Mandanda – Source : Téléfoot (02/11/20)