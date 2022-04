OM – Mandanda : « je mets le club et l’équipe au-dessus de moi »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Reims (0-1) à l’occasion du match de clôture de la 34e journée de Ligue 1, grâce à un buteur magnifique de Gerson. Steve Mandanda s’est exprimé au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

« C’était important de gagner ce soir. On avait vu les résultats des autres donc on avait une pression supplémentaire mais on a été solides. on n’a pas fait un grand match avec pas mal d’erreurs techniques mais on a été solide et réaliste sur l’occasion qu’on a eu et on continue de gagner et ça c’est important. La concurrence ? Cette saison elle est comme elle est je prend les matchs qu’il y a à prendre quand je joue je donne le meilleur de moi-même et on profite comme ce soir quand on gagne dans la difficulté. Je connais ma situation de cette saison, il y a deux gardiens, le coach choisit. Je m’entraîne tous les jours pour être. performant quand on fait appel à moi. C’est sur que c’est pas simple mais en même temps on joue au foot, je suis dans un grand club, on est heureux d’être là, on fait une bonne saison. Il faut être prêt et on verra à la fin de la saison. Il faut bien garder à l’esprit que le plus important c’est l’équipe et le club. Personnellement c’est pas simple mais je mets le club et l’équipe au dessus de moi » Steve Mandanda – Source : Prime Video (24/04/2022)