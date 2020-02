OM -Mandanda :  » On a été solidaire, c’est bien ! »

Au terme d’un match ennuyeux, l’OM et Bordeaux se sont séparés avec un triste 0-0. Cela fait maintenant 43 ans que les marseillais ne gagnent plus à Bordeaux…

Le capitaine marseillais s’est exprimé en fin de match au micro de Canal +…

Il y a eu de la fatigue aujourd’hui– Mandanda

» Sur ce genre de coup franc, les ballons sont déviés il faut bien être sur les appuis. Je suis proche de ma ligne et ça permet à l’équipe de ne pas perdre. Ce n’est pas simple ce genre de match pour un gardien, on a eu de la réussite avec le but annulé et la barre. Il y a eu de la fatigue aujourd’hui mais on a été solidaire, c’est bien. C’est pas une période simple avec un enchaînement de match, on fait au mieux pour avoir le plus de fraicheur possible. On va se reposer le mieux possible pour être opérationnel contre Sainte mercredi ! » Mandanda– Canalplus