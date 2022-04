OM : Mandanda, rassurant et décisif, mais…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Reims lors du match de la 34e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Steve Mandanda, titulaire lors de ce match à Reims.

L’Olympique de Marseille devait vraiment gagner son match face à Reims en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les marseillais devaient conserver les 6 points d’avance sur Monaco et Rennes, et cela n’a pas été simple. Face à un Stade de Reims ultra défensif, avec un gros bloc bas mais aussi des moments de pressing, l’équipe proposée par Jorge Sampaoli a manqué de rythme et de mouvement. Mis à part une frappe lointaine de Milik en début de match, les marseillais se sont procuré très peu d’occasions. La première mi-temps est surtout un enchainement de mauvaises passes et de choix discutables. Le coach argentin a décidé de faire entrer Payet et Gerson dès la seconde mi-temps, ce qui a apporté plus de précision technique et d’avantage de mouvent, une sensation confirmée par l’entrée (tardive) en jeu de Dieng très remuant. Gerson a été tout proche d’ouvrir le score suite à un centre de l’international sénégalais, mais le brésilien a finalement marqué l’unique but du match suite à une passe de Payet. L’ancien joker de Flamengo a mystifié la défense d’un magnifique geste technique et une frappe du droit. Un but splendide et une victoire très importante.

Titularisé une nouvelle fois en Ligue 1, Mandanda n’a pas encaissé de but et rassure sa défense…

La note de Steve Mandanda : 6/10

Son appréciation FCM

Mandanda, rassurant et décisif, mais…

Steve était une nouvelle fois titulaire en Ligue 1, en prévision de la demi-finale aller de Conference League dixit son coach, n’a pas encaissé de but. Le capitaine a été efficace sur les deux trois parades à faire, rassurant pour sa défense. Ce dernier a été aussi attentif à la profondeur, intervenant plusieurs reprises à bon escient. Il a joué haut afin de participer à la construction du jeu, il dispose d’un jeu au pied long plus précis que Pau Lopez mais en a peut être abusé. En effet, le portier a perdu trop de ballon avec ses relances longues, il a aussi parfois tardé dans ses relances courte ne mettant pas assez de tempo alors que son équipe en manqué cruellement. A noter une petite frayeur sur une relance ratée, mais l’ensemble reste solide. Le duel avec le portier espagnol semble bien relancé…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Titularisé comme annoncé par Sampaoli, il a été vigilant sur une frappe de Matusiwa (18e) ou une tête de Munetsi (76e). Et s’il a évolué haut comme demandé, coupant quelques ballons chauds, il s’est aussi fait une frayeur sur une passe mal assurée pour Rongier (37e) mais Luan Peres veillait. Un bon match malgré cette étourderie. Maxifoot 7/10 Choisi pour cette rencontre afin d’enchaîner avant la Ligue Europa Conférence, le gardien de l’Olympique de Marseille a tenu son rang. Attentif sur une première frappe de Matusiwa, l’international français a ensuite été intéressant sur ses sorties loin de sa cage. Pour autant, il s’est tout de même fait une grosse frayeur sur une relance ratée, mais Peres l’a bien secondé sur sa ligne. On a aimé son arrêt sur la tête de Munetsi en seconde période. FootMercato 6/10 Préféré à Pau Lopez ce dimanche, Steve Mandanda a livré une prestation dans la continuité de ce qu’il propose depuis quelques semaines. Vigilant sur sa ligne, il a réalisé les arrêts qu’il fallait et il a rassuré sa défense qui en avait souvent besoin (36e, 57e, 74e, 75e). Il n’a pas hésité à monter haut sur le terrain pour aider à la construction du jeu comme le fait d’habitude son coéquipier espagnol même s’il a failli offrir une occasion aux rémois (36e). 90Min 6/10 Rien à faire dans le premier quart d’heure. Premier arrêt à faire à la 18ème minute. Une frappe écrasée bien captée. Ensuite, Steve Mandanda a complètement manqué sa relance juste avant la mi-temps. Un but quasi offert, heureusement Luan Peres s’est replié. Dans sa relance, il s’est troué à plusieurs reprises. Pour autant, Mandanda a assuré pour contenir quelques longs ballons. Juste avant le dernier quart d’heure, le champion du monde a sauvé les siens à deux reprises. Deux belles parades décisives au vu du résultat.

REIMS – OM (0-1) : GERSON le sauveur ! Quel BUT de FOU !!!!

