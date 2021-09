OM: Mandanda relancé face à Galatasaray ?

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille affronte les turcs de Galatasaray en Europa League. L’occasion peut-être de revoir Mandanda dans les cages marseillaises…

Alors que Pau Lopez est titulaire dans les buts de l’OM depuis quelques semaines, Steve Mandanda pourrait retrouver une place de titulaire ce jeudi, d’après RMC. En effet, Jorge Sampaoli serait encore en pleine réflexion concernant les deux hommes, mais voir l’international français sur le terrain n’est pas à exclure.

Deux possibilités s’offrent à l’entraineur argentin, soit maintenir Pau Lopez afin qu’il continue à garder ses repères ou donner du temps de jeu au capitaine historique olympien.

#Sampaoli: « Milik et Mandanda sont à ma disposition. Quant au onze de départ, je n’ai pas pris de décision. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2021

Le fait de voir Mandanda s’installer sur le banc, n’est pas habituel. Le gardien de but marseillais fait face à la concurrence de Pau Lopez, imposé par Jorge Sampaoli.

Une situation qui ne gêne pas Daniel Riolo :

Il faut arrêter d’aller chercher la petite bête– Riolo

« C’est quelque chose auquel on est pas habitué, où ça s’est souvent mal passé. Mais c’est comme ça, dorénavant comme à d’autres postes la concurrence entre gardien, il faut s’habituer. Il faut arrêter d’aller la chercher la petite bête dans ce dossier là, c’est quelque chose qui est nouveau, mais il n’y a pas de quoi faire un débat. Même si Mandanda est une légende du club, et qu’il faut le respecter, mais la façon dont est structurer le vestiaire avec des jeunes nouveaux, il n’aura pas énormément d’appuis. En plus Sampaoli s’est imposé comme total patron du vestiaire, je pense que Mandanda s’il n’est plus titulaire il fera la gueule sur le banc, mais c’est un choix du coach comme un autre » Daniel Riolo— Source: RMC (22/09/21)