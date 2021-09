OM : Mandanda surpris et agacé par sa sortie du onze-type ?

Après avoir écarté des buts de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco en championnat, Steve Mandanda est de nouveau retourné sur le banc lors de la confrontation face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa. Une situation qui semblerait beaucoup affecter le capitaine marseillais comme croit le savoir le quotidien L’Équipe…

Rejoints en toute fin de partie sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1), les marseillais ont manqué une occasion rêvée de récolter les trois points. Pour la seconde fois consécutive, après le déplacement à Monaco, le portier espagnol Pau Lopez a été choisi en lieu et place de Steve Mandanda. Une décision qui semble heurter le capitaine de l’OM.

Mandanda serait « surpris par le timing » de Sampaoli

En effet dans son édition du jour, le journal L’Équipe nous informe que Mandanda aurait que très peu goûté au choix de Sampaoli de le reléguer sur le banc face au Lokomotiv Moscou. Pire, il ne comprendrait pas non plus son timing tardif pour le lui annoncer. De telles décisions qui rendraient sceptique le portier de l’Équipe de France quant à la possibilité d’inverser la hiérarchie des gardiens « à court terme » comme le note le quotidien. À voir si demain, face au Stade Rennais, Mandanda sera aligné ou non.