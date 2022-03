Ce mardi soir, Rothen S’enflamme était en direct de la Commanderie. Plusieurs joueurs ont participé une l’émission avec notamment Dimitri Payet. Le numéro 10 est revenu sur sa déclaration qui a fait grand bruit il y a quelques jours.

« Il nous a manqué de l’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, on n’a pas montré de valeurs, on n’a rien montré ce soir, déplorait le Réunionnais sur Prime Vidéo. On s’est fait donner une leçon par une équipe de Clermont qui joue ensemble, qui a couru ensemble, qui a mérité sa victoire. Il faut le dire. Je pense qu’il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer le visage qui est le nôtre. », avait déclaré Dimitri Payet à la suite de la défaite face à Clermont en Ligue 1.

J’ai dit la même chose dans le vestiaire, je suis transparent. Je ne dis jamais de choses à chaud que je ne pense pas — Payet

A LIRE AUSSI : OM : Certains joueurs prévoient une réunion avec Sampaoli?

Invité à parler au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme en direct de la Commanderie ce mardi soir, Dimitri Payet a été questionné sur cette déclaration. Le numéro 10 a affirmé qu’il ne regrettait pas ses propos et qu’il y a bien eu un relâchement durant ce match.

« J’ai dit la même chose dans le vestiaire, je suis transparent. Je ne dis jamais de choses à chaud que je ne pense pas. Quand je dis quelque chose, je me vise moi en premier. On a eu des attitudes dans ce match qui n’étaient pas celles qu’on a eues jusqu’à maintenant. Il y a eu un relâchement, un était d’esprit qui n’est pas celui qui nous a amenés à cette deuxième place. J’ai voulu tirer la sonnette d’alarme. » Dimitri Payet – Source : Rothen s’enflamme sur RMC (01/03/22)