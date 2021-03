OM : Manuel Amoros en colère contre Basile Boli !

Dans notre émission du jour Débat Foot Marseille, l’ancien défenseur de l’OM Manuel Amoros s’est exprimé sur son ancien coéquipier Basile Boli. Selon lui, l’actuel ambassadeur du club aurait dû être plus présent et dire ce qu’il pensait pendant la crise.

Invité dans nos locaux aujourd’hui, Manuel Amoros n’a pas mâché ses mots. Il a vivement critiqué Basile Boli, actuel ambassadeur de l’OM. Il aurait aimé que ce dernier s’exprime pendant la crise et qu’il prenne clairement position. A voir en images ci-dessus

« Basile Boli, il est où? Il est à Paris? Il fait campagne pour Thiriez pour la fédération mais est-ce-que tu l’as vu pendant les évènements? A part quand on lui a dit « Va voir les supporters »? Est-ce qu’on l’a entendu parler? Il ne dit rien. Il est là ou il n’est pas là ? Par son intermédiaire, est-ce qu’il n’aurait pas pu mettre des anciens au club ? Il s’en bat les cou… des anciens ou quoi? » Manuel Amoros – Source: Football Club de Marseille (04.03.21)

J’aurai aimé qu’il prenne position et qu’il dise ce qu’il pense — Manuel amoros

Pour l’ancien latéral olympien, Basile Boli n’ose pas prendre le risque de critiquer ouvertement la direction.

« Il a marqué un but exceptionnel, il nous a fait gagner la Coupe d’Europe mais ce sont tous les joueurs qui ont fait marqué. Bon, il était là et il a marqué, très bien mais quand le club vit ces moments difficiles, il est où? Il n’est pas là et ce n’est pas normal. J’aurai aimé qu’il prenne position et qu’il dise ce qu’il pense de la gestion d’Eyraud, de Longoria. Soit disant il est costaud, il est fiers, mais vas y dis ce que tu penses, tu te fais virer, tu te fais virer, tu retrouveras un autre club. Il faut dire ce qu’on pense quelques fois non ? Quand je travaillai à OM TV, à un moment j’ai dis à Labrune que c’était un incompétent. Je me suis fait viré, mais au moins j’ai dis ce que je pensais. » Manuel Amoros – Source: Football Club de Marseille (04.03.21)