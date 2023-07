OM : Marcelino explique son style et son système de jeu

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur de l’OM, Marcelino, ce dernier a répondu aux questions concernant son style et système de jeu…

Marcelino est le nouveau coach de l’OM, il a expliqué sa vision collective de son équipe. « On est un groupe de travail qui travaille ensemble depuis longtemps. Nous avons une vision claire de ce qu’on veut travailler et comment on va s’y prendre. On veut une équipe organisée, équilibrée, dynamique, attractive. C’est quelque chose de commun avec l’OM. On espère qu’en gagnant des matchs on pourra les rendre fiers. »

On veut une équipe organisée, équilibrée, dynamique, attractive

Interrogé sur son système de jeu (le 4-4-2) et sa volonté de s’adapter ou non à l’adversaire, le coach olympien explique : « Notre organisation dépendra des joueurs. Ce ne sera pas très éloigné du 442. On pourra passer en 4231 aussi. On verra au niveau des profils. On peut aussi jouer en 433. On ne changera pas notre système tout le temps par rapport aux adversaires. »

4-4-2 de base, mais possibilité de joueur en 4-2-3-1 voire en 4-3-3

#Marcelino : « Nous avons un groupe de travail qui croit en ce projet. Nous avons une vision claire de ce que l’on veut faire. Sur le style de jeu, on aime avoir une équipe organisée. L’équilibre c’est la base du succès. On veut une équipe attrayante mais organisée. C’est commun… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023