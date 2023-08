OM – Marcelino : « On n’a pas le choix ! »

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Le réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse d’après match suite à la défaite de l’OM contre Bayer Leverkusen (1-2) lors du dernier match de préparation d’avant saison au stade vélodrome

« On doit être prêt ! On n’a pas le choix, on est très enthousiaste de jouer cette compétition qu’est la Ligue des Champions. Je pense qu’on sera compétitif au plus haut niveau. Je pense qu’on est prêt à disputer cette rencontre. On espère qu’il n’y aura pas de blessures cette semaine. Après, on est très loin encore d’atteindre notre meilleur niveau, mais je pense que nous sommes suffisamment prêts pour jouer ce genre de compétition et ce genre de match », a ainsi déclaré l’entraîneur du club marseillais Marcelino

