OM : Marcelino peut-il relancer Amavi et Lirola ?

L’arrivée de Marcelino devrait amener un remaniement quasiment complet de l’effectif de l’OM. Une chance pour des joueurs comme Jordan Amavi et Pol Lirola ?

Mis à l’écart par Igor Tudor puis prêtés en Espagne, en début de saison dernière, Pol Lirola et Jordan Amavi reviendront à Marseille cet été. L’arrivée de Marcelino à l’OM et donc d’un nouveau schéma de jeu fait s’interroger les observateurs quant à une possibilité de réintégrer les deux joueurs dans le groupe phocéen.

Invités dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono s’est exprimé sur le cas Amavi : » J’y croyais quand il était à Nice, il y a quelques années en arrière, où je le trouvais très bon. Après j’ai eu beaucoup de doutes et puis je me dis, que faire du neuf avec du vieux c’est quand même compliqué. J’y crois toujours, parce que je trouve qu’il a d’énormes qualités, le problème, c’est qu’il arrive plus à les exprimer sur le terrain. La difficulté est là, que va-t-ton faire avec Amavi, franchement ça va être compliqué. »



Lirola, plus aucun espoir ?

Si pour Jordan Amavi, notre consultant Jean-Charles De Bono y croit encore un peu, pour Pol Lirola cela paraît plus compliqué. Thierry Mode (titi, c’est toi le boss) était lui aussi invité de l’émission DFM, ce lundi, et il a confié ne plus croire en l’Espagnol. Prêté à Elche cette saison, le latéral droit n’a jamais retrouver le niveau qu’il avait montré lors de ses six premiers mois à Marseille.

Lirola est un latéral très offensif, il est d’ailleurs plus un piston qu’un vrai défenseur droit, à moins d’un retournement de situation complètement inattendu, il ne devrait pas jouer sous les ordres de Marcelino.