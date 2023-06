OM : Marcelino prêt à utiliser un autre système que le 4-4-2 ? (cela pourrait arranger Payet)

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Avec l’arrivée de Marcelino programmée pour vendredi, l’OM devrait lâcher sa défense à 3. Cependant, le coach espagnol pourrait être ouvert à un autre système que son 4-4-2, en effet le 4-2-3-1 serait une option.

Le correspondant du journal l’Equipe à Marseille a glissé ce mercredi une information sur le système de jeu que devrait proposer Marcelino. Une variante du 4-4-2 n’est pas à exclure et cela pourrait bien arranger des joueurs comme Payet, Ounahi voire Harit ou Malinovskyi. Mathieu Grégoire a expliqué : « Sachez que le club travaille aussi sur le futur effectif en vue d’un 4/2/3/1, et pas seulement du 4/4/2 classique de Marcelino. Le coach espagnol apprécie aussi ce système, certains éléments du vestiaire pourraient en bénéficier. ».

A quelques jours de l’arrivée du nouvel entraineur à Marseille, FCM et son invité Thierry Mode ont partagé leurs opinions sur Marcelino. Les nombreux témoignages d’anciens joueurs passés sous ses ordres permettent de se faire une idée de ce qu’il amène à l’OM. Pour Titi, sa venue est une bonne chose et va faire progresser l’équipe.

Marcelino, homme de confiance de Longoria et référencé

« On prend un bon entraineur. Il devait prendre la sélection espagnole mai cela s’est joué entre lui et De la Fuente qui a eu le poste. Il se dit maintenant prêt à commencer un challenge à l’étranger, toutes les planètes étaient alignées pour reformer le duo qu’il avait avec Longoria et qui fonctionnait très bien à Valence. Je pense que l’on continuera à bien travailler« .

Le bon profil pour aider les joueurs à passer un cap

Avec son inamovible système en 4-4-2 et sa rigueur d’enfer, Marcelino pourrait faire peur, mais Titi est lui confiant qu’à terme, ses méthodes vont aider l’OM dans le bon sens: « Il est hyper rigoureux sur la préparation physique et il ne tolère aucun écart. C’est un peu dans la continuité de ce qu’il y avait l’année dernière avec Tudor, mais je pense que ce sera dans un climat plus apaisé et je pense que c’est quelqu’un de plus malléable. Comme cela a été dit, au début les joueurs vont le détester mais le fait qu’il leur apporte de l’exigence, de la maturité sur le travail, va faire qu’ils vont le remercier car ils vont progresser et prendre du plaisir. » « je pense qu’il va nous faire bien défendre, chose qu’on a eu du mal à faire la saison dernière avec un jeu à risque. »