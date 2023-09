OM: Marcelino révèle les axes d’amélioration de son équipe

Avant de recevoir Toulouse ce dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est 3e du classement. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino peinent toutefois à convaincre dans le jeu. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur olympien a énuméré les axes d’amélioration de son équipe.

« On doit être meilleur avec le ballon, faire plus de fautes, être plus agressif »

« On sait tous qu’on doit s’améliorer. On doit être meilleur avec le ballon, faire plus de fautes, être plus agressif. On le sait. Tout le monde le sait. On veut une équipe qui joue mieux, qui gagne plus. On doit insister. On doit réaliser une meilleure prestation contre Toulouse par rapport à Nantes. Cela va prendre du temps, on a une idée, on insiste dessus« , a affirmé le coach marseillais. « Je suis très content de l’effectif que j’ai à disposition. On a un bon rythme même si on peut être encore meilleur. Le mieux est d’avoir la possession et la finition. On doit convaincre les joueurs qu’on peut le faire », a ajouté Marcelino.