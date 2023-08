OM – Marcelino : « Si on avait gagné 4-0 tout serait parfait, il n’y aurait pas de problème avec notre préparation.. »

L’entraîneur de l’OM Marcelino était présent en conférence de presse ce jeudi. Il a notamment évoqué le déplacement à Metz en championnat ce vendredi et le travail qu’il effectue au quotidien depuis son arrivée à l’OM.

A lire aussi : OM : Kondogbia de retour, Marcelino annonce un joueur incertain ! #Marcelino : « Au niveau de la méthode, on a quelque chose de similaires avec les autres. Si un entraîneur arrive à faire jouer ses équipes très rapidement et adhérer à la tactique en quelques jours… Si mardi soir on avait gagné 4-0, il n’y aurait pas de questionnements sur ça.… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 17, 2023 Le technicien espagnol a défendu sa méthodologie, et la préparation de l’équipe, au centre de nombreuses critiques après l’élimination terrible lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

« On a une méthodologie pas comparable aux autres. L’objectif est d’avoir une évolution physique, footballistique. On essaye d’avoir une mentalité claire, de donner de la confiance aux joueurs. On a fait des changements sur la pression haute. Aucune équipe ne peut être parfaite en 20 jours, je ne suis pas préparé à ce que ça soit faisable, avec une arrivée progressive des joueurs. C’est le temps qui nous permettra de voir l’évolution de notre jeu. Ce n’est pas facile, si on avait gagné 4-0 tout serait parfait, il n’y aurait pas de problème au niveau de notre préparation, de notre jeu, mais ce n’est pas ce qui est possible. Cette défaite ne doit pas modifier le chemin entrepris. Le match de demain sera difficile, la saison va être longue, on va souffrir, ce n’est pas possible de ne pas souffrir contre un promu qui joue à domicile. Surtout avec une défaite qui a été un coup dur. On a un effectif qui ne permet pas d’avoir la possibilité d’avoir des joueurs du même niveau à un même poste. Il faut qu’on se concentre jusqu’à fin août sur la Ligue 1 ».