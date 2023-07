La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après Sampaoli et Tudor, l’OM a officialisé l’arrivée d’une 3e coach, un proche de Pablo Longoria. Xavi s’est exprimé en conférence de presse sur la signature de Marcelino à Marseille. L’ancien milieu de terrain du Barça a validé cette arrivée à l’OM, de quelqu’un pour lequel il a une « admiration personnelle et professionnelle ».

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a couvert de louanges son compatriote, Marcelino, en conférence de presse. Interrogé par un journaliste français souhaitant connaître son avis sur la signature de l’ancien valencian à l’Olympique de Marseille, voici ce qu’a répondu le champion du monde 2010 : « C’est une très bonne signature. J’ai une admiration personnelle et professionnelle pour lui. À chaque fois qu’on s’est affronté, on a fini par parler et c’est un entraîneur qui demande beaucoup à ses joueurs Il a un schéma très marqué, le 4-4-2 qui est très bon, vraiment bon. Ses équipes ont toujours été très compétitive, on l’a vu avec Bilbao et Valence, il a fait des saisons magnifiques. Je souhaite le meilleur à Marcelino. »

😂 Quand un journaliste marseillais demande à Xavi ce qu’il pense de l’arrivée de Marcelino ! 𝐒𝐩𝐨𝐢𝐥𝐞𝐫 : 𝐢𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐚̀ 𝟏𝟎𝟎% ! ✅ 📸 Source : Marca pic.twitter.com/n7ssG7oDE3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2023

Les premiers mots de Marcelino à l’OM

La conférence de presse de présentation de Marcelino s’est tenue ce mardi à l’Orange Vélodrome, l’occasion pour l’espagnol de s’exprimer publiquement pour la première fois depuis sa prise de fonction : « Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total. »