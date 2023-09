OM : « Marcelino va continuer avec son 4-4-2 »

Le 4-4-2 de Marcelino avec l’OM n’en est qu’à ses débuts. Le coach a de bons résultats avec ce système, mais rien de flamboyant pour l’instant. Pour notre invité du DFM, de jeudi, Matthias Manteghetti (ancien journaliste à Canal+), ce dispositif va « se façonner avec le temps ».

Marcelino est un grand adepte du 4-4-2, un système qu’il a utilisé notamment à l’Atletic Club Bilbao et à Valence. Un système qui a permis à l’OM, de compter huit points après quatre journées de Ligue 1, deux victoires et deux nuls. Cependant certaines critiques commencent à apparaître sur le niveau de jeu de l’OM dans ce schéma tactique. Sur le plateau du DFM, de jeudi, notre invité Matthias Manteghetti (ancien journaliste à Canal+), affirme que le 4-4-2 de l’Espagnol n’est pas parfait. Mais qu’avec le temps ce système se va se peaufiner. L’intervention de Matthias Manteghetti est à retrouver ci dessous.

« Laissons le temps au 442 de se façonner » @MManteghetti extrait de Débat Foot Marseille #OM #TeamOM 🚨🎁on vous fait d’ailleurs gagner un Maillot de l’OM signé par les joueurs ici : https://t.co/iqsHPWAZg7 pic.twitter.com/w42v70FFo4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2023

Marcelino a réussi dans ses autres clubs avec ce dispositif

« Ce qui est bizarre cette saison, c’est que j’ai l’impression que l’effectif n’est pas fait pour un dispositif précis et parfait, explique Matthias Manteghetti sur le plateau du DFM, jeudi dernier. Marcelino va continuer avec ce 4-4-2. Mais même si on essaie de dessiner des équipes A et B, quel que soit le dispositif, tu n’as pas toujours une doublure pour chaque poste. Je ne suis pas fan de ce 4-4-2. Mais il faut quand même se dire aussi que Marcelino a réussit dans ses autres clubs avec ce dispositif là.«

Laissons au 4-4-2 le temps de se façonner

« C’est un nouveau championnat pour lui, poursuit Matthias Manteghetti. Il y a beaucoup de recrues. Laissons au 4-4-2 de se façonner. Même si c’est vrai que j’ai l’impression que c’est un dispositif qui laisse beaucoup d’espaces au milieu de terrain pour l’adversaire.«